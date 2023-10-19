МЧС России доставит в сектор Газа 27 тонн гумпомощи

Спасатели МЧС доставят 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Небензя: в Секторе Газа заблокировано около тысячи россиян

«Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет», — отмечается в сообщении.

Гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства страны.

Помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в Газу, пишет RT. Населению доставят муку, сахар, рис, макаронные изделия.

Ранее президенты США и Египта Джо Байден и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились регулярно направлять гумпомощь в сектор Газа через погранпереход «Рафах», напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:РоссияМЧСГуманитарная ПомощьСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры