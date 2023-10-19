МЧС России доставит в сектор Газа 27 тонн гумпомощи
Спасатели МЧС доставят 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет», — отмечается в сообщении.
Гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства страны.
Помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в Газу, пишет RT. Населению доставят муку, сахар, рис, макаронные изделия.
Ранее президенты США и Египта Джо Байден и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились регулярно направлять гумпомощь в сектор Газа через погранпереход «Рафах», напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru