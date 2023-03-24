Оператор «Северного потока - 2» согласился участвовать в подъёме найденного у трубы объекта
Компания Nord Stream 2 AG в своих соцсетях заявила, что уведомила Датское энергетическое агентство о своём согласии участвовать в операции по подъёму обнаруженного вблизи газопровода «Северный поток - 2» объекта.
По данным датского ведомства, высота объекта цилиндрической формы составляет около 40 см, диаметр - 10 см. Предполагается, что это морской дымовой буй.
Датские власти приняли решение поднять предмет на поверхность и привлеч к операции Министерство обороны Дании, а также Nord Stream 2 AG.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что критически важно определить, что за объект найден рядом с трубой «Северного потока – 2», сообщает НСН.
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