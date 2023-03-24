Херш предрек жесткую критику Байдена за теракты на «Северных потоках»
Американский президент Джо Байден будет подвергнут жесткой критике из-за причастности к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые привели к кризису в Евросоюзе. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью китайскому изданию China Daily.
По его словам, взрывы на «Северных потоках» остановили ключевой энергетический источник, который проходил через Западную Европу. Журналист также предрек весьма непростые лето и осень для Байдена, поскольку на него обрушится шквал критики за содеянное.
Ранее Херш заявил, что США обсуждали возможность взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» еще в конце 2021 года.
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