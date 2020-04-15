Путин сделает заявление перед совещанием с правительством
Президент России Владимир Путин снова выступит с заявлением перед началом совещания с членами кабмина. Ожидается, что глава государства расскажет о новых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса.
«Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания», - сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом в Кремле не подтвердили, но и не опровергли слухи о том, что на поддержку экономики может быть выделена сумма в один триллион рублей.
Ожидается, что заявление Путина прозвучит сегодня, 15 апреля, после 15:00 по московскому времени.
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