Путин сделает заявление перед совещанием с правительством

«Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания», - сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



При этом в Кремле не подтвердили, но и не опровергли слухи о том, что на поддержку экономики может быть выделена сумма в один триллион рублей.



Ожидается, что заявление Путина прозвучит сегодня, 15 апреля, после 15:00 по московскому времени.

