Байден запросил $19,8 млрд на модернизацию ядерных сил США

Предлагаемая сумма на $4,5 миллиарда выше, чем в 2021 году. В Белом доме отметили, что увеличение объема средств на модернизацию ядерных сил предусмотрено «Стратегией национальной обороны-2022».

Администрация Байдена предложила уделить особое внимание поддержанию боеготовности ядерной триады США, включая обновление сетей для отдачи приказов и связи.

Как сообщает «Свободная пресса», в проект бюджета также внесен пункт о поддержке Украины на сумму $61,4 миллиарда.

По данным портала Breaking Defense, американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 прошел сертификацию для несения на борту ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».

