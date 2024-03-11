Байден запросил $19,8 млрд на модернизацию ядерных сил США
Администрация президента США Джо Байдена предложила направить $19,8 миллиарда бюджетных средств на обновление компонентов стратегических ядерных сил. Об этом говорится в проекте бюджета на 2025 финансовый год.
Предлагаемая сумма на $4,5 миллиарда выше, чем в 2021 году. В Белом доме отметили, что увеличение объема средств на модернизацию ядерных сил предусмотрено «Стратегией национальной обороны-2022».
Администрация Байдена предложила уделить особое внимание поддержанию боеготовности ядерной триады США, включая обновление сетей для отдачи приказов и связи.
Как сообщает «Свободная пресса», в проект бюджета также внесен пункт о поддержке Украины на сумму $61,4 миллиарда.
По данным портала Breaking Defense, американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 прошел сертификацию для несения на борту ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».
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