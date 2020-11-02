Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном
Президент России Владимир Путин переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по телефону. Об этом сообщает РБК со ссылкой на администрацию президента.
Как передает агентство, переговоры были проведены 1-го и 2-го ноября. Пресс-служба Кремля заявила об "обстоятельном" разговоре по вопросам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
31 октября Пашинян обращался к Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении. Алиев, в свою очередь, призвал Путина сохранять нейтралитет в карабахском конфликте.
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