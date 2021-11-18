Путин прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, напомнил, что год назад при посредничестве России был остановлен вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин: Российские миротворческие силы будут размещены в Карабахе

По его словам, недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе свидетельствуют о том, что ситуация на армяно-азербайджанской границе «всё ещё до конца не успокоилась», поэтому крайне востребованы усилия российских миротворцев «для обеспечения стабильности и безопасности мирного населения».

Глава государства также отметил, что в сложившейся ситуации «несомненно возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией».

Ранее в результате телефонных переговоров министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и глав военных ведомств Армении и Азербайджана было принято решение прекратить огонь на границе республик.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджанВладимир Путин
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