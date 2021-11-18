Путин прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана

По его словам, недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе свидетельствуют о том, что ситуация на армяно-азербайджанской границе «всё ещё до конца не успокоилась», поэтому крайне востребованы усилия российских миротворцев «для обеспечения стабильности и безопасности мирного населения».

Глава государства также отметил, что в сложившейся ситуации «несомненно возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией».

Ранее в результате телефонных переговоров министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и глав военных ведомств Армении и Азербайджана было принято решение прекратить огонь на границе республик.

