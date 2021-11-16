Армения и Азербайджан объявили о перемирии

Азербайджан и Армения при посредничестве России объявили перемирие на границе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Армения обратилась к России за помощью в защите её территориальной целостности

В ведомстве подчеркнули, что в результате телефонных переговоров министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и глав военных ведомств Армении и Азербайджана было принято решение прекратить огонь на границе республик.

Утром 16 ноября обстановка на азербайджано-армянской границе обострилась. Минобороны Армении заявило о погибших и обвинило Баку в попытке прорыва границы.

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Фото: twitter.com/wwwmodgovaz
ТЕГИ:Сергей ШойгуАрменияАзербайджан
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