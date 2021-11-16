Армения и Азербайджан объявили о перемирии

В ведомстве подчеркнули, что в результате телефонных переговоров министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и глав военных ведомств Армении и Азербайджана было принято решение прекратить огонь на границе республик.

Утром 16 ноября обстановка на азербайджано-армянской границе обострилась. Минобороны Армении заявило о погибших и обвинило Баку в попытке прорыва границы.

