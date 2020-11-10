Путин: Российские миротворческие силы будут размещены в Карабахе
Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу прекращения войны в Карабахе, передает РИА Новости.
По словам главы российского государства, там будут размещены российские миротворческие силы. Также, по словам президента, все транспортные узлы в Карабахе разблокируются.
При этом Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными. Как отметил Путин, достигнутые договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса в Карабахе в интересах обоих народов.
Полное прекращение огня в Карабахе начинается с 00.00 мск 10 ноября.
Несколько часов назад президент Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха. заявление подписали также президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава России Владимир Путин. Пашинян подчеркнул, что решение было принято после всестороннего анализа ситуации с участием военных специалистов.
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