Путин: Российские миротворческие силы будут размещены в Карабахе

Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу прекращения войны в Карабахе, передает РИА Новости.

По словам главы российского государства, там будут размещены российские миротворческие силы. Также, по словам президента, все транспортные узлы в Карабахе разблокируются.

Пашинян подписал заявление о прекращении боевых действий в Карабахе

При этом Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными. Как отметил Путин, достигнутые договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса в Карабахе в интересах обоих народов.

Полное прекращение огня в Карабахе начинается с 00.00 мск 10 ноября.

Несколько часов назад президент Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха. заявление подписали также президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава России Владимир Путин. Пашинян подчеркнул, что решение было принято после всестороннего анализа ситуации с участием военных специалистов.

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Фото: nkrmil.am
ТЕГИ:АзербайджанАрменияВойнаНагорный Карабах
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