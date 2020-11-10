Путин: Российские миротворческие силы будут размещены в Карабахе

При этом Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными. Как отметил Путин, достигнутые договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса в Карабахе в интересах обоих народов.

Полное прекращение огня в Карабахе начинается с 00.00 мск 10 ноября.

Несколько часов назад президент Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха. заявление подписали также президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава России Владимир Путин. Пашинян подчеркнул, что решение было принято после всестороннего анализа ситуации с участием военных специалистов.

