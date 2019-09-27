Матвиенко: Отношения между Москвой и Киевом стали налаживаться

Как напоминает RT, 7 сентября между странами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Россию, в частности, вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Он назвал состоявшийся обмен «тектоническим сдвигом» в отношениях России и Украины.

Москва, в свою очередь, среди прочих передала Киеву 24 моряка, задержанных за незаконное пересечение государственной границы в Керченском проливе, а также режиссёра Олега Сенцова, осуждённого за терроризм.

Ранее НСН писала, что американский лидер Дональд Трамп посоветовал президенту Украины поддерживать прогресс, достигнутый в отношениях с Россией. Как пишет РБК, об этом Трамп заявил в ходе двухсторонней встречи с Зеленским.

Трамп выразил надежду на то, что украинский и российский президенты встретятся и решат имеющиеся проблемы между странами. По мнению президента США, Путин намерен урегулировать конфликт на востоке Украины.

