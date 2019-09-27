Матвиенко: Отношения между Москвой и Киевом стали налаживаться
Отношения между Москвой и Киевом стали налаживаться после избрания президентом Украины Владимира Зеленского. Как пишет РИА Новости, об этом заявила председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, они сдвинулись с мёртвой точки. Так, произошел обмен задержанными и осуждёнными лицами между Россией и Украиной – в этом вопросе, по словам Матвиенко, Владимир Зеленский выполнил своё предвыборное обещание.
Как напоминает RT, 7 сентября между странами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Россию, в частности, вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Он назвал состоявшийся обмен «тектоническим сдвигом» в отношениях России и Украины.
Москва, в свою очередь, среди прочих передала Киеву 24 моряка, задержанных за незаконное пересечение государственной границы в Керченском проливе, а также режиссёра Олега Сенцова, осуждённого за терроризм.
Ранее НСН писала, что американский лидер Дональд Трамп посоветовал президенту Украины поддерживать прогресс, достигнутый в отношениях с Россией. Как пишет РБК, об этом Трамп заявил в ходе двухсторонней встречи с Зеленским.
Трамп выразил надежду на то, что украинский и российский президенты встретятся и решат имеющиеся проблемы между странами. По мнению президента США, Путин намерен урегулировать конфликт на востоке Украины.
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