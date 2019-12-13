Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии
Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании, а также пожелал ему успехов. Как пишет ТАСС, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер выразил уверенность в том, что развитие диалога двух стран будет отвечать интересам всего европейского континента, говорится на сайте Кремля.
Напомним, ранее в Великобритании подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов. Победу на них одержали консерваторы, получив 365 мест в законодательном органе власти. По словам Джонсона, Консервативная партия получила от британцев мандат на проведение Brexit. Премьер пообещал, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января будущего года.
Досрочные выборы стали единственным шансом Британии сдвинуть вопрос Brexit с мёртвой точки, заявила в эфире НСН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. По её словам, именно поэтому за такое решение проголосовало большинство парламентариев.
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