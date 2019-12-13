Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии

Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании, а также пожелал ему успехов. Как пишет ТАСС, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность в том, что развитие диалога двух стран будет отвечать интересам всего европейского континента, говорится на сайте Кремля.