Следующий трехсторонний саммит по Сирии состоится в Тегеране
16 сентября20:45
Следующий саммит по сирийскому вопросу, где встретятся президенты России, Турции и Ирана, состоится в Тегеране Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, проведение следующей встречи в иранской столице стало совместным решением трех политических лидеров. Дата проведения очередного трехстороннего саммита пока не известна.
Сегодня саммит по Сирии прошел в турецкой столице Анкаре. Ранее сообщалось, что входе встречи Путин заявил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния.
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