Следующий трехсторонний саммит по Сирии состоится в Тегеране

Следующий саммит по сирийскому вопросу, где встретятся президенты России, Турции и Ирана, состоится в Тегеране Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, проведение следующей встречи в иранской столице стало совместным решением трех политических лидеров. Дата проведения очередного трехстороннего саммита пока не известна.

Сегодня саммит по Сирии прошел в турецкой столице Анкаре. Ранее сообщалось, что входе встречи Путин заявил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния.

