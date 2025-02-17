Кабмин выделил 1,3 млрд руб. на аренду жилья жителям Курской области
Правительство выделило дополнительные 1,3 млрд руб. на аренду жилья жителям Курской области, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов.
Компенсации на аренду за счет выделенных средств выплатят за период с декабря 2024 года по январь 2025 года, а также в предстоящий период с февраля по апрель, говорится в сообщении кабмина.
Помимо этого правительство выделило дополнительные ресурсы на выплаты единовременной материальной помощи 3 тысячам пострадавших жителей области. Конкретная сумма не уточняется.
Компенсацию аренды жилья потерявшим свои дома жителям Курской области выплачивают каждый месяц. Размер выплаты на один договор составляет 20 тысяч рублей гражданам и семьям с одним или двумя детьми, 40 тысяч рублей — для многодетных семей.
На прошлой неделе сообщаось, что почти пять тысяч экспонатов эвакуировали из музеев в приграничье Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru