Кабмин выделил 1,3 млрд руб. на аренду жилья жителям Курской области

Помимо этого правительство выделило дополнительные ресурсы на выплаты единовременной материальной помощи 3 тысячам пострадавших жителей области. Конкретная сумма не уточняется.

Компенсацию аренды жилья потерявшим свои дома жителям Курской области выплачивают каждый месяц. Размер выплаты на один договор составляет 20 тысяч рублей гражданам и семьям с одним или двумя детьми, 40 тысяч рублей — для многодетных семей.

На прошлой неделе сообщаось, что почти пять тысяч экспонатов эвакуировали из музеев в приграничье Курской области.







