Путин пообещал развивать отношения России с Японией

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японской империи, завершивший Вторую мировую войну. По ее итогам СССР присоединил к своей территории Курильские острова, ранее принадлежавшие Японии, которая оспаривает принадлежность островов. Российская сторона в ответ неоднократно заявляла о своем суверенитете над островами, закрепленном международными договорами, а также последними поправками в Конституцию РФ.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН подчеркнул, что Россия готова разговаривать с японцами с учетом своих национальных интересов.

«Могу рекомендовать изучить наше законодательство, начав с основного закона – Конституции России, где четко и ясно обозначены критерии и приоритеты суверенности нашего государства. Все переговоры с нашей стороны будут, с одной стороны, максимально ориентироваться на защиту наших интересов с учетом нашего национального законодательства. А с другой – на выстраивание добрососедских, экономически выгодных отношений между нашими странами. В этом я вижу ключевую цель», - заключил парламентарий.

