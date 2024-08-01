СМИ: В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека

Отмечается, что российская сторона передаст Германии 12 человек. В Россию вернутся восемь россиян.

Также CBS утверждает, что в обменных списках фигурирует осужденная в России за фейки журналистка Алсу Курмашева, а также Вадим Красиков, получивший в Германии пожизненный срок за убийство за убийство бывшего чеченского командира.

По информации телеканала, в переговорах между Россией и странами Запада принимали участие Белый дом, Госдепартамент США и ЦРУ.

Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках масштабного обмена Москва освободить осуждённого на 25 лет за госизмену оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

