СМИ: Россия освободила американцев Гершковича и Уилана
Россия освободила осуждённых за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана в рамках обмена заключенным. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, самолёт с гражданами США сел в Мурманске. Затем они направились в конечные пункты за пределами России.
Как пишет Bloomberg, на кого обменяли Гершковича и Уилана пока не известно.
Ранее в СМИ появилась информация, что первый этап обмена заключенными состоялся в Калининграде. России выдали Артема и Анну Дульцевых, которые в Словении были отправлены в тюрьму по делу о шпионаже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru