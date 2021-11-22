Путин поговорил по телефону с премьером Италии

В сообщении говорится, в ходе телефонного разговора также поднималась тема цен на энергоносители в Европе и ситуация на Украине.

Ранее Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.

