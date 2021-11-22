Путин поговорил по телефону с премьером Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию на границе Белорусии и Польши, сообщает пресс-служба итальянского правительства.

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В сообщении говорится, в ходе телефонного разговора также поднималась тема цен на энергоносители в Европе и ситуация на Украине.

Ранее Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Телефонный РазговорРоссияВладимир ПутинИталия
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