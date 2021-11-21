Путин и Пашинян провели телефонные переговоры

Президент Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

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Никол Пашинян выразил признательность в связи с активными посредническими усилиями Российской Федерации.

«Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации — в контексте реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что стороны договорились о дальнейших контактах.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, обратил внимание на продолжающиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, ситуация на армяно-азербайджанской границе «всё ещё до конца не успокоилась», поэтому крайне востребованы усилия российских миротворцев «для обеспечения стабильности и безопасности мирного населения».

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ФОТО: Скриншот из прямой трансляции в Facebook
ТЕГИ:АрменияТелефонный РазговорВладимир ПутинРоссияНикол Пашинян
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