Путин по телефону обсудил с Лукашенко программу визита в Петербург

«Лукашенко и Путин поговорили по телефону», - сказано в сообщении.

Уточняется, что «президенты обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в частности, в оборонной сфере».

Ранее пресс-служба главы Белоруссии рассказала о запланированном на 28-29 декабря рабочем визите Лукашенко в Россию. Планируется, что президент Белоруссии примет участие в неформальном саммите СНГ, а на второй день поездки встретится с Путиным, отмечает РИА Новости.

Журналист, автор книг о Владимире Путине Андрей Колесников признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на пресс-конференции главы государства ему не хватило ответов президента о будущем его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

«Был очень короткий ответ про то, что отношения с Белоруссией будут укрепляться. Владимир Путин почти на каждой встрече с Александром Лукашенко настаивал на том, что в Белоруссии, по его мнению, должна быть проведена конституционная реформа, в результате которой пройдут выборы. Хотелось бы уточнить, когда они будут, ведь Владимиру Путину про это должно быть известно больше, чем нам», - заметил журналист.

