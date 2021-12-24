Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28-29 декабря прибудет в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В сообщении говорится, что в первый день глава белорусского государства примет участие в неформальном саммите СНГ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, а на второй день запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества», - добавили в пресс-службе белорусского президента.
Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 28 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе Владимира Путина. На неё, кроме Лукашенко, прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, действующие президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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