Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Санкт-Петербурге

В сообщении говорится, что в первый день глава белорусского государства примет участие в неформальном саммите СНГ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, а на второй день запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества», - добавили в пресс-службе белорусского президента.

Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 28 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе Владимира Путина. На неё, кроме Лукашенко, прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, действующие президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

