Группировка ИГ подтвердила смерть аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство», запрещённая в России, подтвердила гибель своего главаря Абу Бакра аль-Багдади и обнародовала имя его преемника. Как сообщает агентство France-Presse, новым лидером боевиков назван некий Аби Ибрагим аль-Хахими аль-Курачи.

В конце прошлой недели президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выступил со специальным обращением, в котором рассказал о ликвидации спецназом США аль-Багдади на севере Ирка. Как отмечает RT, позднее глава Белого дома также объявил об уничтожении первого заместителя аль-Багдади.

До сих пор Вашингтон не представил объективных подтверждений ликвидации лидера террористов. Наблюдатели связывают эту историю с предвыборной президентской кампанией, которая набирает обороты в США.

Между тем, появилась новая версия, кто же на самом деле был ликвидирован во время операции американского спецназа в Сирии. Арабоязычное издание Arabi Today, ссылаясь на свои источники, утверждает, что вместо «террориста №1» был уничтожен вместе с семьёй один из приближенных к аль-Багдади.

Как завил РИА ФАН заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, эта версия выглядит правдоподобной. Он разделяет точку зрения арабского издания, что эта спецоперация была организована США с целью реабилитироваться в глазах общественности после геополитического поражения в Сирии и на Ближнем Востоке.

