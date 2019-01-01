Путин отказался поздравлять Зеленского с инаугурацией

Он уточнил, что Путин поздравит Зеленского не с инаугурацией, а с первыми реальными успехами в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Песков также отметил, что на данный момент никаких контактов российских властей с руководством Украины нет, сообщает Ura.ru.

Ранее о том, как Владимир Зеленский будет строить отношения с Международным валютным фондом, НСН рассказал экономист Василий Колташов. Он сообщил, что скорее всего, новоизбранный президент Украины не сможет исправить сложившейся тенденции в отношениях страны с МВФ.

