Политика

Путин отказался поздравлять Зеленского с инаугурацией

20 мая17:41

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять своего украинского коллегу Владимира Зеленского со вступлением в должность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишут «Дни.ру».

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Он уточнил, что Путин поздравит Зеленского не с инаугурацией, а с первыми реальными успехами в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Песков также отметил, что на данный момент никаких контактов российских властей с руководством Украины нет, сообщает Ura.ru.

Ранее о том, как Владимир Зеленский будет строить отношения с Международным валютным фондом, НСН рассказал экономист Василий Колташов. Он сообщил, что скорее всего, новоизбранный президент Украины не сможет исправить сложившейся тенденции в отношениях страны с МВФ.

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ФОТО: Владимир Путин разводит руками
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