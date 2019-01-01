Путин отказался поздравлять Зеленского с инаугурацией
Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять своего украинского коллегу Владимира Зеленского со вступлением в должность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишут «Дни.ру».
Он уточнил, что Путин поздравит Зеленского не с инаугурацией, а с первыми реальными успехами в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Песков также отметил, что на данный момент никаких контактов российских властей с руководством Украины нет, сообщает Ura.ru.
Ранее о том, как Владимир Зеленский будет строить отношения с Международным валютным фондом, НСН рассказал экономист Василий Колташов. Он сообщил, что скорее всего, новоизбранный президент Украины не сможет исправить сложившейся тенденции в отношениях страны с МВФ.
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