СМИ: ЕС предложил остановить поставки по «Дружбе» из РФ в Германию и Польшу

Евросоюз официально предложил остановить поставки по нефтепроводу «Дружба» из России в Германию и Польшу, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, исключения будет действовать для Чехии, Словакии и Венгрии.

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Фото: РИА Новости
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