Путин обсудил с премьером Люксембурга возможные поставки «Спутника V»

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил вероятность поставок российской вакцины «Спутник V».

Переговоры прошли по инициативе люксембургской стороны, говорится на сайте Кремля.

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Отмечается, что представитель двух стран выразили обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

«Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», — цитирует RT сообщение пресс-службы Кремля.

Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила сегодня, что вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Кении и Марокко.


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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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