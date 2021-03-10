Путин обсудил с премьером Люксембурга возможные поставки «Спутника V»
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил вероятность поставок российской вакцины «Спутник V».
Переговоры прошли по инициативе люксембургской стороны, говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что представитель двух стран выразили обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
«Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», — цитирует RT сообщение пресс-службы Кремля.
Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила сегодня, что вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Кении и Марокко.
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