Путин назвал независимость Палестины путем к миру с Израилем
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос о создании суверенного палестинского государства, сообщает ТАСС.
На переговорах с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани он указал, что выполнение решения Совета безопасности ООН о создании суверенного Палестинского государства послужит окончанию конфликта между Палестиной и Израилем.
Также глава российского государства призвал обе стороны минимизировать ущерб мирному населению.
Ранее Путин заявил, что обострение палестино-израильского конфликта - это «яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru