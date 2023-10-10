Путин назвал независимость Палестины путем к миру с Израилем

На переговорах с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани он указал, что выполнение решения Совета безопасности ООН о создании суверенного Палестинского государства послужит окончанию конфликта между Палестиной и Израилем.

Также глава российского государства призвал обе стороны минимизировать ущерб мирному населению.

Ранее Путин заявил, что обострение палестино-израильского конфликта - это «яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

