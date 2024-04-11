Путин назвал удары по объектам энергетики Украины частью демилитаризации
Российские удары по энергетическим объектам Украины являются частью процесса по ее демилитаризации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Российский лидер отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины влияют на работоспособность оборонно-промышленного комплекса страны.
По словам Путина, Москва была вынуждена отвечать на удары Киева по энергообъектам в России, но не делала этого в зимний период. В свою очередь Лукашенко заявил, что Украина сама провоцирует удары Вооруженных сил РФ по своей энергетической инфраструктуре.
Украинская компания «Центрэнерго» 11 апреля сообщила о полном уничтожении Трипольской тепловой электростанции под Киевом в результате взрывов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru