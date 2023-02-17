Путин назвал Миллера Соловьем-разбойником и вызвал на татами
Президент РФ Владимир Путин сравнил главу «Газпрома» Алексея Миллера с Соловьем-разбойником и предложил выйти вместе на татами в построенном при поддержке компании спорткомплексе «Академия единоборств».
Бизнесмен пообщался с Путиным по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Миллер в это время находился на улице, на голове у него была меховая шапка, которая из-за ветра сползала ему на глаза. Из-за этого президент сравнил его с Соловьем-разбойником, отметив, что это «лишний раз подтверждает отдельные черты его характера».
Путин также пообещал лично побывать в новом спорткомплексе и пригласил Миллера на татами, хоть тот никогда и не занимался этим видом спорта.
Ранее сегодня Путин подписал закон, согласно которому компания «Газпром» и его «дочки» выводятся из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ).
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