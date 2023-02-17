Путин назвал Миллера Соловьем-разбойником и вызвал на татами

Путин также пообещал лично побывать в новом спорткомплексе и пригласил Миллера на татами, хоть тот никогда и не занимался этим видом спорта.

Ранее сегодня Путин подписал закон, согласно которому компания «Газпром» и его «дочки» выводятся из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ).



