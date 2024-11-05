Путин назвал красивым украинский язык

На заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России он указал, что украинские власти достаточно агрессивно проводили «политику коренизации».

«Просто реально заставляли людей изучать украинский язык, людей, которые считали родным своим языком русский», - указал российский лидер.

Ранее министерство образования Украины поддержало запрет разговаривать на русском языке в украинских школах даже на переменах, сообщает RT.

