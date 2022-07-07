Путин назвал благом уход ряда иностранных компаний из России
Президент России Владимир Путин в четверг во время выступления на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил, что благом для экономики страны стал уход иностранных компаний, его слова приводят РИА Новости.
«В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли. Может быть, меньше конкуренции, но ее нужно поддерживать», — подчеркнул глава государства.
В диалоге с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым Путин также отметил, что в социалистической идее нет ничего плохого, но вопрос состоит в том, как ее реализовывать в сфере экономики.
Ранее Владимир Путин заявил, что пророчества Жириновского сбываются.
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