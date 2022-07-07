Путин назвал благом уход ряда иностранных компаний из России

Президент России Владимир Путин в четверг во время выступления на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил, что благом для экономики страны стал уход иностранных компаний, его слова приводят РИА Новости.

«В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли. Может быть, меньше конкуренции, но ее нужно поддерживать», — подчеркнул глава государства.