Путин назначил Патрушева своим помощником
14 мая 202410:57
Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева своим помощником. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ранее глава государства назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что занимавший этот пост Николай Патрушев перейдет на другую работу.
Также помощником президента сегодня назначен губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru