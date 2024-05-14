Путин назначил Патрушева своим помощником

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева своим помощником. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Песков: Шойгу будет курировать ФСВТС

Ранее глава государства назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что занимавший этот пост Николай Патрушев перейдет на другую работу.

Также помощником президента сегодня назначен губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



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ФОТО: РИА Новости
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