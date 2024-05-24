Путин: Между Россией и Белоруссией нет нерешенных вопросов

В российско-белорусских отношениях нет нерешенных вопросов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщило агентство РИА Новости.

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Президент России добавил, что перед началом встречи он и его белорусский коллега приняли доклад о положении дел на конкретных направлениях.

Путин также отметил хороший уровень экономического сотрудничества Москвы и Минска, результаты которого «говорят сами за себя».

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск для переговоров с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыСотрудничествоВладимир ПутинАлександр Лукашенко

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