Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость вытеснения террористов из Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган подчеркнули необходимость вытеснения оставшихся террористов из Идлиба. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на переговорах в Сочи были подтверждены ранее достигнутые договоренности по Сирии.