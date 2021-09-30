Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость вытеснения террористов из Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган подчеркнули необходимость вытеснения оставшихся террористов из Идлиба. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на переговорах в Сочи были подтверждены ранее достигнутые договоренности по Сирии.

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Истинная цель визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи – это попытка заручиться поддержкой Путина в сирийском вопросе. Ради этого его визит был так быстро организован, уверил Telegram-канал «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СирияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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