Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость вытеснения террористов из Сирии
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган подчеркнули необходимость вытеснения оставшихся террористов из Идлиба. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, на переговорах в Сочи были подтверждены ранее достигнутые договоренности по Сирии.
Истинная цель визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи – это попытка заручиться поддержкой Путина в сирийском вопросе. Ради этого его визит был так быстро организован, уверил Telegram-канал «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
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