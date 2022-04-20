Чавушоглу объяснил, почему Турция не присоединится к санкциям против РФ
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не стоит ждать от Турции присоединения к антироссийским санкциям по причине посреднической роли в российско-украинских переговорах. Об этом он сообщил во время интервью телеканалу CNN Turk, передает ТАСС.
Чавушоглу отметил, что Запад понимает важную роль Турции в сложившейся ситуации, поэтому не ждет от турецкого правительства участия в санкциях против РФ.
Он также сообщил, что Анкара не планирует обходить санкции, введенные против Москвы.
Ранее Эрдоган назвал Турцию единственной страной, способной обеспечить прогресс российско-украинских переговоров.
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