Чавушоглу объяснил, почему Турция не присоединится к санкциям против РФ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не стоит ждать от Турции присоединения к антироссийским санкциям по причине посреднической роли в российско-украинских переговорах. Об этом он сообщил во время интервью телеканалу CNN Turk, передает ТАСС.

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Чавушоглу отметил, что Запад понимает важную роль Турции в сложившейся ситуации, поэтому не ждет от турецкого правительства участия в санкциях против РФ.

Он также сообщил, что Анкара не планирует обходить санкции, введенные против Москвы.

Ранее Эрдоган назвал Турцию единственной страной, способной обеспечить прогресс российско-украинских переговоров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТурция
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