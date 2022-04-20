Чавушоглу объяснил, почему Турция не присоединится к санкциям против РФ

Чавушоглу отметил, что Запад понимает важную роль Турции в сложившейся ситуации, поэтому не ждет от турецкого правительства участия в санкциях против РФ.

Он также сообщил, что Анкара не планирует обходить санкции, введенные против Москвы.

Ранее Эрдоган назвал Турцию единственной страной, способной обеспечить прогресс российско-украинских переговоров.