Президенты РФ и Турции договорились о разработке вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры государств рассмотрели ряд вопросов, отметив заинтересованность стран во взаимодействии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Путин и Эрдоган приняли решение о сотрудничестве в области разработки и производства вакцин и дадут необходимые указания профильным ведомствам.

В среду в ходе телефонных переговоров президенты России и Турции обсудили ситуацию в Карабахе, а также договорились поддерживать контакты по дипломатическим и военным каналам.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусПереговорыРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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