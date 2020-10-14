Президенты РФ и Турции договорились о разработке вакцины от COVID-19
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры государств рассмотрели ряд вопросов, отметив заинтересованность стран во взаимодействии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Путин и Эрдоган приняли решение о сотрудничестве в области разработки и производства вакцин и дадут необходимые указания профильным ведомствам.
В среду в ходе телефонных переговоров президенты России и Турции обсудили ситуацию в Карабахе, а также договорились поддерживать контакты по дипломатическим и военным каналам.
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