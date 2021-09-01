«Не от большого ума». Лавров оценил заявления Зеленского про «самый грязный газ»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «печальными» недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков, сообщает ТАСС.

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»

Ранее Зеленский во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире».

Со своей стороны, глава офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название Украины на «Русь-Украина», чтобы «отобрать у России бренд русских» и подчеркнуть, что именно Украина является «наследницей древней Руси».

На это иронично отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предложившая Киеву переименовать Украину в «Укрусь».

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала Захарова в Telegram.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСергей Лавров
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