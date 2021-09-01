«Не от большого ума». Лавров оценил заявления Зеленского про «самый грязный газ»

Ранее Зеленский во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире».

Со своей стороны, глава офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название Украины на «Русь-Украина», чтобы «отобрать у России бренд русских» и подчеркнуть, что именно Украина является «наследницей древней Руси».

На это иронично отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предложившая Киеву переименовать Украину в «Укрусь».

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала Захарова в Telegram.



