Пушков: США придется пожертвовать Тайванем ради экономики страны
Американским властям придется пожертвовать либо Тайванем, либо экономикой США, сообщил в Telegram российский кантор Алексей Пушков.
Так он отреагировал на заявление главы американского Минфина Джанет Йеллен о неготовности США к полному разрыву с Пекином. Член Совфеда считает, что в любом случае Вашингтон проигрывает, США остается пытаться удержать статус-кво. «Но статус-кво вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай», — отметил сенатор.
Пушков также назвал слова Йеллен о КНР «важным сигналом» из Соединенных Штатов.
Ранее сенатор отреагировал на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- В Брянской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
- Пушков: США придется пожертвовать Тайванем ради экономики страны
- Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным
- Трамп считает, что власти США спровоцировали украинский конфликт
- СМИ: личное состояние Карла III оценивается в $2,26 млрд
- Выясняются обстоятельства отравления четверых детей в Валдае
- Вучич заявил, что больше не верит шантажируемому Сербию Западу
- В Москве самокат наехал на четырехлетнюю девочку
- С актера Алека Болдуина сняли обвинения по делу об убийстве оператора
- СМИ: утечка американских секретных документов не уменьшила решимости Запада помогать Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru