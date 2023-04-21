Пушков: США придется пожертвовать Тайванем ради экономики страны

Так он отреагировал на заявление главы американского Минфина Джанет Йеллен о неготовности США к полному разрыву с Пекином. Член Совфеда считает, что в любом случае Вашингтон проигрывает, США остается пытаться удержать статус-кво. «Но статус-кво вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай», — отметил сенатор.

Пушков также назвал слова Йеллен о КНР «важным сигналом» из Соединенных Штатов.

Ранее сенатор отреагировал на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

