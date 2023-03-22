Пушков отреагировал на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина

По его словам, степень автономии Европы от США существенно сократилась за последние годы, о чем знают в Китае. Парламентарий указал, что ценность Европы как экономического партнера КНР подрывается ее политической ненадежностью. Таким образом, Европа готова принести экономические отношения в жертву общей западной политике.

Ранее чешский лидер Петр Павел заявил, что в нескольких странах Европы проходит ревизия отношений с Китаем.

