Пушков отреагировал на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина

Недовольство Европы из-за визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву вряд ли изменит позицию Пекина, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

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По его словам, степень автономии Европы от США существенно сократилась за последние годы, о чем знают в Китае. Парламентарий указал, что ценность Европы как экономического партнера КНР подрывается ее политической ненадежностью. Таким образом, Европа готова принести экономические отношения в жертву общей западной политике.

Ранее чешский лидер Петр Павел заявил, что в нескольких странах Европы проходит ревизия отношений с Китаем.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:ЕвропаКитайСи ЦзиньпинАлексей Пушков

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