Пушков напомнил Байдену его насмешливое высказывание

Российский сенатор Алексей Пушков припомнил в Telegram американскому лидеру Джо Байдену его насмешливое высказывание о сближении Москвы и Пекина.

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По словам парламентария, в конце 90-х годов сенатор Байден рассказал о своем разговоре с российской стороной, которая пригрозила подружиться с КНР, если западные страны продолжат экспансию Североатлантического альянса на восток. Парламентарий указал, что тогда нынешний президент США «еле сдерживаясь», пожелал успехов, посоветовав в случае неудачи подружиться с Ираном.

Пушков отметил, что у Москвы «получилось и с Ираном, и с Китаем».

Ранее Пушков отреагировал на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
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