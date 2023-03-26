Пушков напомнил Байдену его насмешливое высказывание

По словам парламентария, в конце 90-х годов сенатор Байден рассказал о своем разговоре с российской стороной, которая пригрозила подружиться с КНР, если западные страны продолжат экспансию Североатлантического альянса на восток. Парламентарий указал, что тогда нынешний президент США «еле сдерживаясь», пожелал успехов, посоветовав в случае неудачи подружиться с Ираном.

Пушков отметил, что у Москвы «получилось и с Ираном, и с Китаем».

Ранее Пушков отреагировал на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина.

