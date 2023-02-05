Пушков прокомментировал признание Германии о взрывах на «Северных потоках»
Российский сенатор Алексей Пушков высказался о заявлении генпрокурора Германии Петера Франка о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
«Потрясающая по "глубине" и "тонкости" выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море. Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому — кто знает...», — написал политик в Telegram.
Он отметил, что кто стоит за диверсией, знает весь мир, о чем прямо говорил президент Сербии Александр Вучич, и, разумеется, знают об этом и в Берлине.
Ранее Франк заявил, что доказательств «причастности» России к взрывам на газопроводах нет. По его словам, два исследовательских судна на месте происшествия взяли пробы воды и грунта, а также фрагменты трубопроводов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 681 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+406 тыс. / сут.
- Вильфанд: В Москве похолодает в начале следующей недели
- Пушков прокомментировал признание Германии о взрывах на «Северных потоках»
- СМИ: Конгресс США предупреждали об иностранном воздушном наблюдении
- ЕС ввел эмбарго на российские нефтепродукты
- Шольц сообщил об отсутствии угроз от Путина
- Нетаньяху: В отношениях с Путиным найден компромисс
- С Байконура запустят российскую ракету «Протон» со спутником «Электро-Л»
- В Пентагоне изучили оборудование на сбитом китайском аэростате
- Канада отправила Украине первый Leopard 2
- В Пентагоне рассказали, за какими объектами наблюдал китайский аэростат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru