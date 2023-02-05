Пушков прокомментировал признание Германии о взрывах на «Северных потоках»

«Потрясающая по "глубине" и "тонкости" выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море. Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому — кто знает...», — написал политик в Telegram.

Он отметил, что кто стоит за диверсией, знает весь мир, о чем прямо говорил президент Сербии Александр Вучич, и, разумеется, знают об этом и в Берлине.

Ранее Франк заявил, что доказательств «причастности» России к взрывам на газопроводах нет. По его словам, два исследовательских судна на месте происшествия взяли пробы воды и грунта, а также фрагменты трубопроводов.

