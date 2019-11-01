Пушков посмеялся над победившей «Северный поток-2» Украиной

«Затяжка с проектом из-за Дании в стратегическом плане Киеву ничего не дает: усмотреть здесь «победу» может только одноглазый наблюдатель», — написал Пушков в Twitter.

По мнению Пушкова, такие заявления ни что иное как попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Немецкое издание 31 октября написало, что невзирая на одобрение Данией строительства трубопровода, действия США, которые продолжают выступать против «Северного потока-2», замедлили темпы его строительства, чем дали Украине «важное преимущество» на переговорах с РФ по транзиту газа в Европу.

Ранее в эфире НСН первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, действия Киева привели к сложившемуся сложному положению в газовом вопросе. «Да, были сложности у нас, для обеспечения свободного транзита. Скажу вам откровенно, Украина не всегда действовала системно, последовательно и грамотно, это - факт. Но, при добром желании, добром отношении, взаимном понимании, конечно, все можно решить более спокойно, в пользу не только России, но и Украины. Этого не произошло», - заявил НСН первый президент Украины.

