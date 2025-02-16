Пушков отреагировал на решение Макрона о созыве экстренного евросаммита

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается создать имитацию «стратегической автономии» Европы, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

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Так он отреагировал на решение французского лидера созвать чрезвычайный евросаммит. Парламентарий считает, что Макрон созывает чрезвычайный евросаммит для обсуждения политики президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что президент Франции созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить вызовы, брошенные Трампом. Мероприятие пройдет 17 февраля.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Алексей ПушковФранцияЭммануэль Макрон

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