Пушков отметил взаимную усталость Трампа и Киева
Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал сложившиеся отношения между президентом США Дональдом Трампом и официальным Киевом в своем Twitter.
В своей характеристике внешнеполитической ситуации между странами сенатор процитировал украинского лидера Владимира Зеленского, который, по мнению Пушкова, очень точно выразился, назвав отношения между странами «уставшими».
«Трамп явно устал от Украины, а в Киеве устали надеяться на решительную поддержку США», - написал Пушков.
Пушков считает, что Трампу и Украине стоит «отдохнуть друг от друга».
Напомним, противники Трампа заявляют, что он пытался заставить Зеленского расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Байден называется наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Сам глава Белого дома отвергает все обвинения.
Ранее политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, как будут развиваться отношения Вашингтона и Киева после информации о «ненависти» Трампа к Украине.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пушков отметил взаимную усталость Трампа и Киева
- Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией из-за Украины
- Летчик-испытатель: Не бывает, чтобы пилот – бах! – и умер
- Адвокат Трампа предупредил о компромате на клан Байденов
- На Украине рассказали о «кошмарящей Европу» российской военной базе в Крыму