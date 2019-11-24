Пушков отметил взаимную усталость Трампа и Киева

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал сложившиеся отношения между президентом США Дональдом Трампом и официальным Киевом в своем Twitter.

В своей характеристике внешнеполитической ситуации между странами сенатор процитировал украинского лидера Владимира Зеленского, который, по мнению Пушкова, очень точно выразился, назвав отношения между странами «уставшими».

«Трамп явно устал от Украины, а в Киеве устали надеяться на решительную поддержку США», - написал Пушков.