Пушков отметил взаимную усталость Трампа и Киева

24 ноября 201917:44

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал сложившиеся отношения между президентом США Дональдом Трампом и официальным Киевом в своем Twitter.

В своей характеристике внешнеполитической ситуации между странами сенатор процитировал украинского лидера Владимира Зеленского, который, по мнению Пушкова, очень точно выразился, назвав отношения между странами «уставшими».

«Трамп явно устал от Украины, а в Киеве устали надеяться на решительную поддержку США», - написал Пушков.

Дональду Трампу включили импичмент

Пушков считает, что Трампу и Украине стоит «отдохнуть друг от друга».

Напомним, противники Трампа заявляют, что он пытался заставить Зеленского расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Байден называется наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Сам глава Белого дома отвергает все обвинения.

Ранее политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, как будут развиваться отношения Вашингтона и Киева после информации о «ненависти» Трампа к Украине.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
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