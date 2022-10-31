«Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было», — заявил парламентарий в Telegram.

Ранее центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что имеет в своем распоряжении информацию о том, что оружие, поставляемое украинским властям, попало к преступникам в стране. Также оно было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах.

Напомним, законопроект о членстве Финляндии в НАТО, разработанный властями скандинавской страны, не исключает дислокацию ядерного оружия на ее территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

