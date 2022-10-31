Пушков назвал полезной для Финляндии информацию о контрабанде оружия с Украины

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на информацию полиции Финляндии о том, что поставляемое Украине оружие попадает к финским преступникам, а также ряд других стран.

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«Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было», — заявил парламентарий в Telegram.

Ранее центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что имеет в своем распоряжении информацию о том, что оружие, поставляемое украинским властям, попало к преступникам в стране. Также оно было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах.

Напомним, законопроект о членстве Финляндии в НАТО, разработанный властями скандинавской страны, не исключает дислокацию ядерного оружия на ее территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:ОружиеУкраинаФинляндияАлексей Пушков
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