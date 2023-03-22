Песков: Реакция Запада на визит Си Цзиньпина в Москву была недружественной

Реакция коллективного Запада на визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина носила недружественный характер. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Си Цзиньпин и делегация КНР покинули Москву

Он отметил, что для Кремля важна не реакция Запада на визит Си Цзиньпина, а его результат.

Так, председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина с 20 по 22 марта находился в Москве. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире Первого канала заявлял, что рад, если на Западе все в бешенстве из-за переговоров России и Китая, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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