Песков: Реакция Запада на визит Си Цзиньпина в Москву была недружественной

Он отметил, что для Кремля важна не реакция Запада на визит Си Цзиньпина, а его результат.



Так, председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина с 20 по 22 марта находился в Москве. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире Первого канала заявлял, что рад, если на Западе все в бешенстве из-за переговоров России и Китая, сообщает НСН.

