Песков: Реакция Запада на визит Си Цзиньпина в Москву была недружественной
Реакция коллективного Запада на визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина носила недружественный характер. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что для Кремля важна не реакция Запада на визит Си Цзиньпина, а его результат.
Так, председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина с 20 по 22 марта находился в Москве. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире Первого канала заявлял, что рад, если на Западе все в бешенстве из-за переговоров России и Китая, сообщает НСН.
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