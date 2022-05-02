Белый дом солидарен с Россией в том, что победить в ядерной войне невозможно

Псаки добавила, что всем странам «важно вновь это провозгласить».

Она также отметила, что взгляд и позиция президента США Джо Байдена по-прежнему заключаются в не размещении войск США на Украине.

По мнению Псаки, НАТО и США, в частности, не принимают участие в этой войне. «Это не опосредованная война», - заявила она.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».