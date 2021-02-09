Процедура импичмента Трампа начнется 9 февраля

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл согласовали регламент проведения процедуры импичмента экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Шумер, передает CNN.

Процесс должен начаться 9 февраля четырехчасовыми дебатами о конституционности процедуры импичмента в отношении уже бывшего американского лидера.

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Макконнелл отметил, что по регламенту сторона обвинения и сторона защиты получат возможность высказаться.

Ранее Трамп отказался давать показания по делу об импичменте, пишет «Газета.ру». Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков, произошедших в Вашингтоне.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, что процесс импичмента может затянуться надолго.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампИмпичмент
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