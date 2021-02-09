Процедура импичмента Трампа начнется 9 февраля

Макконнелл отметил, что по регламенту сторона обвинения и сторона защиты получат возможность высказаться.

Ранее Трамп отказался давать показания по делу об импичменте, пишет «Газета.ру». Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков, произошедших в Вашингтоне.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, что процесс импичмента может затянуться надолго.

