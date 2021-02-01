Привыкли к обману. Экс-кандидат в президенты Украины о выборе вакцины
Представители России и Украины в эфире НСН назвали причины, по которым украинцы до сих пор остаются без доступа к вакцине от коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе распределения вакцин от коронавируса страна стоит «с протянутой рукой». По его словам, это происходит из-за того, что Украина – не равноправный член «Евросоюза или мира». Он признался, что такое ощущение «очень неприятно». При этом Украина по-прежнему отказывается от доступа к технологии производства российской вакцины «Спутник V».
Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН заявил, что власти отказываются от созданного центром имени Гамалеи препарата из-за боязни реакции со стороны США.
«У нас не только в отношении вакцины страна стоит с протянутой рукой. Власти обманывали людей с вакциной, с пенсиями, тарифами – это уже понятно, поэтому у Зеленского рейтинг так сильно и упал. Ну это обычно дело сейчас. Власти находятся под внешним влиянием: они отказываются от российской вакцины, потому что боятся американцев», - отметил он.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ, участник российской делегации в ПАСЕ Леонид Калашников в эфире НСН заявил, что Украине надо перестать искать помощи в Европе.
«Украине нужно осознать, где ее интересы. Надо перестать разрушать не только экономику страны, но и здоровье своих граждан. Хватит бегать по Европам, бить в колокола и требовать санкций против России. Когда Россия им предлагает помощь, а они отказываются – это уже верх цинизма. При этом электроэнергию берут, нефть/газ берут, а жизни людей их не волнуют», - заключил он.
Ранее Верховная рада приняла закон об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от коронавируса. При этом документ запрещает препараты, разработанные государствами-«агрессорами», к которым, согласно закону 2015 года, Украина отнесла Россию.
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