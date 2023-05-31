Прилепин предрек новый военный конфликт после победы в спецоперации

Прилепин допустил, что Европа и США со временем сами откажутся помогать Киеву и пойдут на переговоры с Москвой, однако это не защитит Россию от дальнейших военных столкновений.

«В Африке все страны — банкроты, и Афганистан банкрот — разве США это останавливало?» — задался вопросом писатель.

Ранее в том же интервью Прилепин признался, что врачи его буквально «собрали заново». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



