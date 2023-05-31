Прилепин предрек новый военный конфликт после победы в спецоперации

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин предположил, что Россия постарается экономически задушить Украину после нового провального наступления ВСУ в более или менее уязвимом месте. Об этом он заявил в интервью изданию NEWS. ru.

Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя

Прилепин допустил, что Европа и США со временем сами откажутся помогать Киеву и пойдут на переговоры с Москвой, однако это не защитит Россию от дальнейших военных столкновений.

«В Африке все страны — банкроты, и Афганистан банкрот — разве США это останавливало?» — задался вопросом писатель.

Ранее в том же интервью Прилепин признался, что врачи его буквально «собрали заново». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: t.me/glebnikitin_nn
ТЕГИ:СпецоперацияЗахар Прилепин

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