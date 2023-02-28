Пригожин матом прокомментировал закрытие аэропорта в Петербурге
Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин матом отреагировал на закрытие аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге из-за НЛО. Слова предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram-канале.
«Конечно, я могу ошибаться, но по моей информации, это были инопланетяне, которые везли нам новые военные технологии и мозги. На самом деле, несмотря на всю угрозу, это вторжение очень радовало. Но... ПВО отработало на «хорошо» и «отлично», и мы их сбили. На х** мы их вертели», - заявил Пригожин.
Утром сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать самолёты, воздушное пространство над городом закрыто, утверждает телеграм-канал Baza. Власти Петербурга официально сообщают, что в «Пулково» объявлена задержка рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно.
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