Пригожин матом прокомментировал закрытие аэропорта в Петербурге

«Конечно, я могу ошибаться, но по моей информации, это были инопланетяне, которые везли нам новые военные технологии и мозги. На самом деле, несмотря на всю угрозу, это вторжение очень радовало. Но... ПВО отработало на «хорошо» и «отлично», и мы их сбили. На х** мы их вертели», - заявил Пригожин.

Утром сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать самолёты, воздушное пространство над городом закрыто, утверждает телеграм-канал Baza. Власти Петербурга официально сообщают, что в «Пулково» объявлена задержка рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно.

