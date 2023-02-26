Президент России заявил о необходимости обеспечивать безопасность страны
Российский лидер Владимир Путин Российский считает, что требуется сохранять страну и обеспечить ее безопасность.
Об этом президент России сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Так Владимир Путин прокомментировал решение России о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)
«Нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность», – подчеркнул глава государства.
Ранее американский лидер Джо Байден сообщил ABC News, что вопрос о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru