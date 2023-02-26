Президент России заявил о необходимости обеспечивать безопасность страны

Российский лидер Владимир Путин Российский считает, что требуется сохранять страну и обеспечить ее безопасность.

Экс-советник Пентагона призвал прислушаться к Путину во избежание ядерной катастрофы

Об этом президент России сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Так Владимир Путин прокомментировал решение России о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)

«Нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность», – подчеркнул глава государства.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил ABC News, что вопрос о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:БезопасностьПолитикаРоссияВладимир Путин
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